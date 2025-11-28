A puertas de las Elecciones Generales 2026, más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes en el Perú continúan enfrentando graves brechas en salud, nutrición, educación y protección, alertaron organizaciones de la sociedad civil.

Esta situación evidencia una deuda pendiente del Estado con una población que representa cerca del 30% del país.

Los indicadores más recientes confirman la urgencia de atender esta problemática:

Desnutrición crónica, que afecta al 12.1 % de niñas y niños menores de cinco años; en Huancavelica y Cajamarca la cifra llega a 4 de cada 10.

Anemia infantil, el 35 % de menores de 36 meses la padece; en Puno alcanza a 5 de cada 10.

Adolescentes en riesgo: el 11.4 % de jóvenes de 14 a 17 años no estudia ni trabaja; y el 5 % solo trabaja.

Más de 22,700 casos de violencia sexual fueron atendidos en los Centros de Emergencia Mujer durante 2024.

Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia

Ante este panorama, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, junto a organizaciones como Joining Forces, Colectivo EPU Perú, el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, presentaron la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2026 – 2031.

Este documento de política pública busca asegurar que las candidaturas a la Presidencia, al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados incluyan medidas concretas, con presupuesto asignado y enfoque territorial, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.

“La inversión en la niñez no puede seguir siendo postergada. Garantizar sus derechos es asegurar el desarrollo sostenible del país”, señalaron representantes de las organizaciones impulsoras.

La Agenda incorpora también los resultados de una consulta nacional realizada a 11,705 niñas, niños y adolescentes, quienes identificaron directamente las prioridades para su bienestar, aportando una mirada participativa al diseño de políticas públicas.

Segundo Foro por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Como parte de este proceso, el 27 y 28 de noviembre se realizó el Segundo Foro por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio que reunió a autoridades, especialistas, representantes de la sociedad civil, y a niñas, niños y adolescentes.

El evento buscó promover el diálogo y establecer compromisos claros de cara al próximo periodo de gobierno.