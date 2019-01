Inquilino debe 15 mil soles y pide dinero a la dueña para mudarse (VIDEO)

La propietaria de un inmueble en el Cercado de Lima denunció que un sujeto le debe 15 mil soles de alquiler y, pese a que existe una orden judicial, se niega a abandonar la casa.

Se trata de la señora Elida Torres Guevara, quien denunció a su inquilino, Luis Ángel Rivas Rodríguez, no le paga desde agosto de 2017.

Esto ha afectado a la señora ya que no tiene dinero para pagar el tratamiento médico de su hija, quien sufre de Lupus.





"Me debe desde agosto de 2017. Le hice conciliación, no asistió. Le hice juicio y ya salió la resolución el 22 noviembre del 2018, pero hasta ahora no le notifican al señor y no quiere dejarme el departamento", dijo Elida Torres Guevara a Buenos Días Perú.

Por si fuera poco, Luis Ángel Rivas Rodríguez dijo que se iría de la casa, pero le pidió 600 soles para que lo ayuden a mudarse.

"Hasta me pidió 600 soles porque no tenía para mudarse", explicó.

SENTENCIA

Tras realizar el juicio, Elida Torres Guevara logró que el Poder Judicial decidiera a su favor y ordenara a Rivas Rodríguez que abandone el departamento; sin embargo, el sujeto afirma no haber sido notificado.

