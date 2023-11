¿Eras "emo" en tu adolescencia? 5 canciones que formaron parte de tu vida

Si fuiste adolescentes durante el año 2000, entonces esta etapa de tu vida estuvo marcada por diferentes géneros musicales. Sin embargo, existió un tipo de música que acompañaba a los adolescentes que se hacían llamar “emo”.

Para lograr el estilo completo, chicas y chicos escuchaban música que estaba asociada a la tristeza, a la primera decepción amorosa, y a otro tipo de emociones fuertes que se experimentaban en la adolescencia y que están presentes en canciones que alberga YouTube de la bandas que ahora guardas en el corazón.

1. I Write Sins Not Tradegedies (Panic! At The Disco)

Panic! At The Disco fue una de las bandas más conocidas de rock estadounidense que surgió el 2004 en Las Vegas. Su primer álbum de estudio fue A Fever You Can't Sweat Out (2005), alentado por el sencillo «I Write Sins, Not Tragedies», el álbum finalmente fue certificado doble platino en los Estados Unidos.

2. Déjame gritar (Kudai)

Kudai fue una banda de música pop rock originaria de Chile y radicada en 2007 en México. Ganadores de Los Premios MTV en las categorías "Mejor artista pop" y "Mejor grupo musical", fueron favoritos durante unos años en Latinoamérica.

3. Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance)

My Chemical Romance fue una banda estadounidense de rock, formada en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey con grandes temas, sin embargo el 2013 la banda se separó. Temas como "Helena", " I don't love you", entre otros son los más recordados.

4. Arrancacorazones (Attaque 77)

El grupo argentino Attaque 77 es una banda de punk rock formada en Buenos Aires en en 1987, pero sus éxitos empezaron el 2003, año en que se hicieron conocidos por "Arrancacorazones", como lo recuerda la popular plataforma deYouTube.





5. Cita en el quirófano (PANDA)

"Cita en el quirófano" fue uno de los grandes éxitos de Panda, la popular banda mexicana que hizo conocida el 2005, año en el que se hizo conocida por su tercer álbum "Para tí con desprecio", en el cual, principalmente por iniciativa del vocalista José Madero, el grupo da un giro completo a su estilo musical, abandonando el rock alternativo por el que eran conocidos desde 1996.

