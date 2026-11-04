La Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, perteneciente a la UGEL 04 de Lima Metropolitana, alcanzó la gloria deportiva al consagrarse campeona nacional de fútbol femenino, categoría B Sub-14, en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026.

Las jóvenes futbolistas demostraron talento, disciplina, entrega y un extraordinario nivel competitivo durante la gran final disputada este viernes 30 de octubre en el Complejo Deportivo de la Universidad de Lima, donde derrotaron por un contundente 3-0 al Colegio Ingeniería Máximo Nivel de Cajamarca, adjudicándose la medalla de oro y el máximo reconocimiento del fútbol escolar femenino del país.

Un título histórico para Carabayllo

El campeonato representa un acontecimiento sin precedentes para el colegio Santo Domingo de Guzmán, que conquista por primera vez un título nacional en fútbol femenino.

Para alcanzar esta histórica victoria, las escolares superaron una exigente competencia frente a representantes de diferentes regiones del Perú, demostrando que el talento deportivo de Lima Norte puede competir y triunfar al más alto nivel nacional.

Detrás de este importante logro destaca el trabajo del entrenador Jesús Chávez Salazar, quien, mediante una preparación constante, disciplina táctica y compromiso, logró consolidar un equipo competitivo que hoy escribe una página dorada en la historia deportiva de Carabayllo.

Directora Rosa de la Cruz Moreno: «Estoy muy emocionada y agradecida»

La directora de la institución educativa, Rosa de la Cruz Moreno, expresó su profunda emoción durante una entrevista concedida a Carabayllo Al Día, destacando el esfuerzo de las estudiantes, el compromiso de los padres de familia y la dedicación del cuerpo técnico.

«Estoy muy emocionada y agradecida. Este triunfo es resultado de mucho esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo», manifestó la directora, quien resaltó que el deporte promueve valores fundamentales como la unión, el respeto y la disciplina.

Asimismo, recordó que Santo Domingo de Guzmán ya había alcanzado títulos nacionales en vóley en los años 2007 y 2012, pero que esta es la primera vez que la institución levanta una copa nacional en fútbol femenino.

La autoridad educativa reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la formación integral de sus estudiantes, promoviendo tanto la excelencia académica como el desarrollo deportivo.

El fútbol femenino escolar tiene nuevas campeonas

El podio nacional de fútbol femenino, categoría B Sub-14, quedó conformado por:

🥇 Campeón nacional: Santo Domingo de Guzmán – Carabayllo, Lima.

🥈 Subcampeón nacional: Ingeniería Máximo Nivel – Cajamarca.

🥉 Tercer lugar: Augusto Cardich – Huánuco, que derrotó por 1-0 a Simón Rodríguez de Ica.