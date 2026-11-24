Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Patricia de 32 años, que nos escribe desde Surco.
Doctora Magaly Moro, tengo un problema con mi novio que cada vez me cuesta más manejar. Cuando estamos solos, Carlos es cariñoso, conversador y hasta bromista, pero basta con que estemos en una reunión con mi familia para que cambie por completo. Se queda serio, responde de mala gana y parece molesto por cualquier cosa. Si mi mamá le pregunta cómo está, contesta con monosílabos, y si mis hermanos intentan conversar con él, apenas les sigue la corriente.
Ya llevamos casi dos años juntos y su comportamiento no cambia. En el último cumpleaños de mi papá estuvo sentado atento al celular casi toda la noche. Cuando le pedí que participara un poco más, me dijo que esas reuniones le aburrían y que solo iba por mí. Me dio mucha vergüenza, sobre todo porque mi familia siempre lo recibe con cariño y procura hacerlo sentir cómodo.
Cada vez que le reclamo, terminamos discutiendo. Él dice que no tiene por qué fingir simpatía ni esforzarse por caerle bien a todo el mundo. Yo no le pido que sea el alma de la fiesta, pero sí tener un poco de consideración. También me preocupa que mis padres empiecen a tener una mala imagen de él por estas actitudes.
No quiero que cada cumpleaños, almuerzo o celebración familiar termine en una discusión entre nosotros. Me gustaría que Carlos entendiera que compartir con mi familia también forma parte de mi vida y que su actitud me hace pasar malos momentos. ¿Cómo puedo conseguir que cambie sin tener que obligarlo a asistir a cada reunión?
CONSEJO
Estimada Patricia, no puedes obligar a tu pareja a tener una relación cercana con tu familia, pero sí puedes pedirle respeto y consideración. Habla con Carlos cuando estén tranquilos y escucha qué le incomoda de esos encuentros. Lleguen a acuerdos sobre las reuniones familiares, pero no normalices las faltas de respeto. Hazte respetar por el bien de los dos.