Pueblos aislados, carreteras y puentes arrasados, decenas de viviendas inundadas, así como comercios y campos de cultivo bajo agua, han dejado hasta el momento las intensas lluvias que caen en Piura y que continuarán al menos por tres días más.

Unas 200 familias de los caseríos Totoral Alto, Sombreros, Coyonas y Churrupampa, en el distrito de Las Lomas, en Piura, permanecían ayer incomunicadas.

“Para llegar al distrito de Las Lomas tenemos que caminar tres horas de ida y tres de vuelta. Las autoridades prácticamente nos han abandonado”, denunció el poblador José Orozco en comunicación con RPP.

Añadió que han perdido su producción de maíz amarillo, frijol canario y frijol caballero, así como arroz, yuca, mango y maracuyá.

EMERGENCIA. En Tambogrande, el desborde de los ríos Yapatera y Charanal inundó viviendas y establecimientos comerciales, y unas 20 familias han tenido que ser llevados a un albergue.

Asimismo, el agua también afectó a la institución educativa Agropecuario, lo que obligó a suspender las clases presenciales perjudicando a unos 800 estudiantes.

En tanto, en Chulucanas se activaron quebradas y varias localidades quedaron aisladas, mientras que en Paita, las lluvias inundaron calles y sectores aledaños a establecimientos de salud durante la madrugada.

Además, unos cinco mil pobladores de trece caseríos del distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, quedaron aislados tras el aumento del caudal del río Zaña, que arrasó con el puente artesanal de Alcantarillas.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada se registró un aumento del caudal del río por las lluvias intensas que han ocurrido en la zona de Santa Cruz de Cajamarca.

TERRIBLE. Las lluvias registradas en las últimas 24 horas en Piura alcanzaron niveles extremos, muy por encima de lo habitual para esta época del año, informó Héctor Yauri, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Piura.

Indicó que las condiciones de lluvia se mantendrán durante los próximos tres días. Según el pronóstico, el jueves presenta una mayor probabilidad de precipitaciones importantes.

El especialista advirtió que, aunque las lluvias se han concentrado principalmente en el interior de la región, en cualquier momento podrían registrarse tormentas de magnitud similar en la ciudad de Piura.

Alertó, también, que la temporada de mayores lluvias se concentra de enero a marzo, y que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño persistirían por varios meses más.

La carretera Fernando Belaúnde, que une la costa norte con la selva, ha sufrido cortes por derrumbes, en varios puntos, como en la zona El Cuello.

3 DÍAS más de fuertes lluvias, hasta el jueves, caerán en Piura y otras regiones cercanas.