El canciller Carlos Espá está en la mira del Parlamento pues enfrenta una posible interpelación por los problemas técnicos registrados durante la misa que ofició el papa León XIV, en la Base Aérea Las Palmas, el pasado 16 de noviembre.

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, confirmó que su bancada apoyará la interpelación y cuestionó la gestión del canciller. “Sí, vamos a apoyar, me parece que es una de las personas que no está dando la talla en el cargo”, declaró.

Además de esta agrupación, la moción de interpelación cuenta con el respaldo de Ahora Nación y Obras. Renovación Popular también evalúa sumarse a la iniciativa.

Mientras crecen los cuestionamientos por el desempeño de Espá, la Cámara de Diputados espera su presencia este jueves 26 de noviembre, a fin de que responda sobre este tema así como la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

RESPALDO. En medio de la presión parlamentaria, la presidenta Keiko Fujimori salió en defensa de su canciller y del gabinete. Aunque reconoció las deficiencias durante la misa papal y ofreció disculpas a los afectados, destacó que el resto de la visita de León XIV al país se desarrolló satisfactoriamente.

“Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”, manifestó. Además, aseguró que Espá acudirá al Congreso si es convocado para responder por los cuestionamientos.

OJO AL DATO. Fujimori también destacó el apoyo de Estados Unidos, a través del FBI, en la captura de alias “Jolín” y reiteró la construcción de penales.