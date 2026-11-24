El aumento de precio de verduras y menestras obliga a mirar con más atención qué alimentos conviene llevar a casa. Una forma de cuidar el presupuesto sin sacrificar la alimentación familiar es comparar cuánto rinde cada producto después de cocinarlo.
Por ejemplo, un kilo de arveja seca puede rendir entre dos y tres kilos cocidos, porque absorbe agua. En cambio, un kilo de arveja fresca con vaina deja entre 400 y 500 gramos después de pelarla.
Otro ejemplo es la lenteja. Una taza en seco puede convertirse en unas dos tazas y media cocidas. Además, aporta proteínas, fibra y hierro.
Mi consejo es no comparar solamente el precio por kilo. Calcula cuántas porciones puedes servir con cada alimento. Compra menestras secas, remójalas cuando corresponda y cocínalas en cantidad para varios días. También puedes congelarlas en porciones y utilizarlas conforme las necesites.
El ahorro se mide por la cantidad de platos nutritivos que puedes preparar con cada compra, no únicamente por lo que pagas por kilo.