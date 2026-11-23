Detrás de cada colección hay horas de trabajo, ideas y propuestas que necesitan llegar al público. Para los diseñadores peruanos, contar con espacios donde puedan exhibir sus creaciones representa una oportunidad para ganar visibilidad, dar a conocer su estilo y abrirse camino en una industria donde destacar exige mucho más que tener buenas ideas.

Diario OJO estuvo presente en el cóctel de lanzamiento de la sexta edición del PAFS, realizado el 17 de noviembre, encuentro que reunió a más de 80 invitados, entre diseñadores, creadores de contenido, influencers y prensa digital. Durante la presentación, su director, Miguel Rivera, anunció que el próximo 5 de diciembre se realizará el desfile que reunirá las propuestas de nuevos talentos y diseñadores con trayectoria.

La pasarela contará con los trabajos de Luis Nario, Paola Ruiz, Cinthia Salazar Alta Costura, Fernando Daniell, Esme, Nelcy Rosales y Kletto Store. También marcará el regreso del diseñador Ciro Taipe, quien tendrá a su cargo el cierre de esta sexta edición junto a Cats. La variedad de participantes permitirá conocer distintas miradas sobre la moda y las posibilidades del diseño nacional.

Más allá de exhibir prendas, estos encuentros permiten que los creadores compartan su trabajo con potenciales clientes, conecten con otros profesionales y encuentren nuevas oportunidades. Para quienes recién empiezan, presentar una colección ante el público puede ser un primer paso para construir una identidad propia y conseguir un lugar en el mercado.

El desfile se realizará el 5 de diciembre, desde las 5 p. m., en Caminos del Inca. La cita reunirá a diseñadores que buscan mostrar sus propuestas y acercar su trabajo a un público más amplio. Una oportunidad para conocer lo que se viene creando en la escena de la moda peruana.