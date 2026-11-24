La balanza marca lo mismo, pero la ropa empieza a apretar en la cintura. Este cambio puede aparecer durante la transición a la menopausia, incluso sin haber subido de peso.

La disminución de estrógenos favorece que la grasa corporal se acumule en el abdomen. Además, con la edad podemos perder masa muscular y ganar grasa sin que el peso total varíe.

La grasa que rodea los órganos, llamada grasa visceral, merece atención porque se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Mi consejo es incorporar ejercicios de fuerza al menos dos días por semana, caminar diariamente y procurar incluir suficientes proteínas, verduras y alimentos ricos en fibra.

También mide tu cintura. Como referencia, procura que sea menor que la mitad de tu estatura. Mantener el mismo peso no significa conservar la misma composición corporal ni la misma salud metabólica.