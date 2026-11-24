En lo que va de 2026, el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) de la PCM ha gestionado más de 580 alertas de seguridad digital. Con ese nivel de amenazas, la protección de la información ya no depende solo de lo que ocurre puertas adentro. Cada vez que una empresa entrega a un proveedor el acceso a una plataforma, una base de datos o un sistema interno, parte de su seguridad queda en manos de las medidas que ese tercero aplique.

Cuando un proveedor sufre una vulneración, los atacantes pueden aprovechar sus cuentas o credenciales para ingresar a los sistemas de la empresa cliente, muchas veces sin levantar sospechas inmediatas. A este riesgo se suman prácticas habituales como compartir contraseñas por correo electrónico o mantener habilitados permisos de acceso una vez finalizada la prestación de un servicio. Estas situaciones pueden abrir brechas de seguridad que pasan inadvertidas y exponen información sensible.

“Uno de los errores más comunes en la gestión de la ciberseguridad empresarial es asumir que los riesgos terminan en los límites de la propia organización. Cada conexión externa representa un riesgo potencial que debe gestionarse desde el momento en que se habilita hasta que deja de ser necesaria. Hemos visto cómo prácticas aparentemente simples, como mantener cuentas activas sin supervisión o conceder más permisos de los requeridos, pueden generar brechas importantes. La seguridad no consiste únicamente en restringir accesos, sino en tener visibilidad y control sobre quién ingresa a los sistemas, qué puede hacer dentro de ellos y en qué condiciones”, señala Iván Goicochea, CEO de Xpartans.

Frente a este escenario, Goicochea comparte cuatro recomendaciones para elegir proveedores seguros y proteger la información del negocio.

Evalúa la seguridad del proveedor

Antes de establecer una relación comercial, es importante realizar una evaluación de seguridad del proveedor (Third-Party Risk Assessment) para conocer qué tan preparada está su organización frente a posibles amenazas digitales. Este proceso contempla la revisión de sus políticas de ciberseguridad, protocolos de respuesta ante incidentes, mecanismos de protección de datos y controles de acceso.

También es recomendable verificar si cuenta con certificaciones reconocidas, como ISO 27001, que establece requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. De esta manera, la elección de un proveedor no depende únicamente de su experiencia o costo, sino también de su capacidad para proteger los activos digitales a los que tendrá acceso.

Limita los permisos de acceso

No todos los proveedores necesitan acceder a la totalidad de los sistemas o archivos de una empresa. Por ello, es recomendable asignar permisos de acuerdo con las funciones que desempeñan y la información que requieren para cumplir con el servicio. Este principio, conocido como mínimo privilegio, permite reducir la exposición de los datos y limita el alcance de un posible incidente de seguridad. Por ejemplo, si un proveedor necesita consultar una plataforma específica, no debería tener acceso a otras bases de datos o sistemas internos que no forman parte de sus responsabilidades.

Protege las credenciales

Las cuentas y contraseñas de terceros pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes si no se administran adecuadamente. Una medida fundamental es implementar la autenticación multifactor (MFA), que exige dos o más formas de verificación para confirmar la identidad del usuario, como una contraseña y un código temporal generado en una aplicación.

También es importante utilizar credenciales individuales, evitar las cuentas compartidas y establecer políticas de contraseñas seguras. Estas medidas dificultan que un atacante pueda ingresar a los sistemas incluso si consigue obtener una contraseña válida y permiten identificar con mayor precisión quién realiza cada acción.

Revisa y elimina accesos innecesarios

La gestión de los accesos no termina cuando se habilita una cuenta. Las empresas deben revisar periódicamente los permisos otorgados a sus proveedores para verificar que sigan siendo necesarios y correspondan a las funciones que desempeñan.

También es recomendable establecer procesos para el alta, la modificación y la baja de usuarios (Joiner, Mover, Leaver), que permitan actualizar o revocar los permisos cuando una persona se incorpora, cambia de funciones o deja de prestar servicios. Cuando finaliza un contrato o una actividad específica, los accesos deben retirarse oportunamente. Este control evita la acumulación de cuentas inactivas o innecesarias, que pueden convertirse en puntos vulnerables para la organización.

La detección temprana de amenazas es uno de los principales retos de la seguridad digital. Para ello, las empresas necesitan mantener vigilancia sobre sus sistemas, identificar actividades inusuales y contar con protocolos de actuación ante posibles incidentes. Esta labor se desarrolla desde los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), que concentran el monitoreo y análisis de eventos informáticos. Xpartans cuenta con un centro de este tipo, desde el cual realiza el seguimiento de alertas y posibles vulneraciones en los entornos digitales de las organizaciones.