Ante el incremento de los casos de sarampión en varias regiones, el Ministerio de Salud (Minsa) intensificará las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control, priorizando la vacunación, así como la identificación y respuesta oportuna ante casos sospechosos y confirmados.

Ayer el Minsa emitió una alerta epidemiológica ante la transmisión comunitaria y alto riesgo de diseminación de la enfermedad en el país y exhortó a la población a acercarse a los centros médicos para vacunarse.

A tener cuidado

Se alertó que Perú albergará eventos de gran convocatoria, como la segunda vuelta electoral hoy domingo, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, lo que incrementa el riesgo de dispersión del sarampión por la alta movilidad de personas.

Además, ante el inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, se advierte sobre el riesgo de importación de casos y recomendó vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar.

La alerta epidemiológica dispone fortalecer la vacunación según el nivel de riesgo de cada región, monitorear diariamente los avances de inmunización y reforzar la vigilancia, detección y notificación oportuna de casos.

Hasta el 4 de junio se notificaron 501 casos confirmados de sarampión en el país, distribuidos en 41 distritos de ocho regiones: Puno, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima Metropolitana.

Puno concentra el mayor porcentaje de los casos notificados (96,59%); con tres provincias (San Román, Sandia, Puno).

Los niños son los más afectados por la enfermedad.

El sarampión es altamente contagioso y se transmite por la tos o los estornudos. Causa fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos y sarpullidos.