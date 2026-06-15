La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) reiteró la importancia del licenciamiento institucional como herramienta fundamental para garantizar la calidad de la educación superior en el país y asegurar que las universidades cumplan con las condiciones necesarias para brindar un servicio educativo adecuado.

Durante una reciente participación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el superintendente de la Sunedu, Vicente Paul Espinoza Santillán, explicó que la labor de supervisión y evaluación de la entidad permite verificar aspectos clave como infraestructura, capacidad docente, investigación, gestión institucional y sostenibilidad académica.

Según indicó, estos criterios buscan proteger el derecho de los estudiantes a recibir una formación de calidad y contribuir al fortalecimiento del sistema universitario peruano.

Actualmente, la Sunedu tiene a su cargo el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas, mecanismo que determina si una institución cumple con las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria. Solo aquellas universidades que acreditan estos requisitos pueden ofrecer servicios educativos y admitir nuevos estudiantes.

En ese contexto, el titular de la entidad señaló que existen alrededor de 60 universidades públicas creadas mediante ley que aún no cuentan con licenciamiento institucional. Por ello, recordó que la creación de una universidad no implica automáticamente la autorización para iniciar actividades académicas, ya que previamente debe verificarse el cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente.

Asimismo, destacó que desde la implementación de la reforma universitaria, el sistema de supervisión ha contribuido a fortalecer la calidad de la educación superior mediante procesos de evaluación técnica que permiten identificar y corregir deficiencias institucionales.

La Sunedu también informó que continuará garantizando la prestación de servicios esenciales para la comunidad universitaria, entre ellos el registro de grados y títulos, el registro de autoridades universitarias y la atención de los procedimientos de licenciamiento en trámite.

De esta manera, la entidad reafirmó su compromiso con la mejora continua de la educación superior y con la protección de los derechos de estudiantes, egresados y familias que forman parte del sistema universitario peruano.