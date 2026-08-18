Alexander Anderson Monrroy Valega (21) “Alexander”, uno de los dos sicarios que mató a tiros a un prontuariado y dejó herida a su novia el sábado, en Los Olivos, confesó que le pagaron cinco mil dólares por el crimen y que integra una banda de asesinos.

Con arietes para romper puertas, fusiles y apoyados por “La Bestia”, un vehículo táctico y de asalto blindado antibalas de la SUAT, un equipo de élite de la Policía, dirigido por el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, incursionó en la guarida del hampón, en una casa de la cuadra diez del jirón Zepita, en el Callao.

Golpe al crimen

La operación a cargo de agentes SUAT, Depincri Callao y Depincri Los Olivos se ejecutó tras un seguimiento e información de inteligencia de la Dirincri.

“Por el modus operandi (del detenido), más de seis hechos se le atribuye a esta banda criminal en que sus miembros se desempeñan como gatilleros para el irrecuperable conocido como ‘Huara’”, informó el general Revoredo.

Incautados

Había municiones, una cacerina y las zapatillas, polera con capucha y mochila que usó el 15 de agosto para asesinar, en un ajuste de cuentas, a Sergio Zenosain (35) -sujeto con antecedentes policiales por tenencia ilegal de armas y drogas- y herir a Joselyn Pérez (34), quienes estaban dentro de un auto en Los Olivos.

Cámaras grabaron al sicario antes y después del ataque con las citadas prendas y una lo grabó con sus bigotes.

Una mujer quedó detenida y más tarde, la Policía incursionó en otra “caleta” en Ventanilla, mientras se busca el arma homicida y al cómplice de “Alexander”.

Joya

De “Alexander” se informó que en junio del 2025 fue deportado de Estados Unidos tras ser investigado por el homicidio de un mendigo en el Estado de Nuevo México y por el secuestro a una persona en New Jersey.

Es interrogado para obtener detalles sobre su cómplice en Los Olivos y quiénes están detrás del pago para el “trabajo” criminal que ejecutó.