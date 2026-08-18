Cada vez que comes, el nervio vago participa en la coordinación de varias funciones digestivas. Conecta el cerebro con órganos como el esófago, el estómago, el intestino y el páncreas, y permite el intercambio de señales entre el cerebro y el aparato digestivo.

Entre sus funciones está favorecer la producción de ácido y enzimas digestivas, las contracciones del estómago y el intestino y el vaciamiento gástrico. También lleva al cerebro información relacionada con el hambre, la saciedad y algunas molestias digestivas.

Aunque cumple un papel importante en la digestión, los trastornos gastrointestinales pueden tener múltiples causas. Por eso, no todo problema digestivo se debe a un supuesto “nervio vago alterado”, como se suele afirmar en redes sociales.