Zaraí Toledo: Quiero un candidato que me dé esperanza

Zaraí Toledo, la hija del expresidente Alejandro Toledo, rompió su silencio y señaló que quiere un candidato que le dé esperanza a su generación. Además confiesa que ha logrado todo lo que tiene gracias al apoyo de su madre y de sus tíos.

Zaraí Toledo cuenta qué la impulsó a especializarse en minería y conflictos sociales, pero no desea hablar de las denuncias contra su padre por el caso Ecoteva.

¿La gente se pregunta qué ha sido de la vida de Zaraí?

Terminé mis estudios en la Universidad Católica, y luego participé en un intercambio estudiantil en Dinamarca. Me metí al tema ambiental y estuve en la Cumbre del Clima. Eso me cambió la cabeza. Viajé a Puno y conocí todo sobre el tema indígena. Después realicé mi maestría en Canadá y actualmente un doctorado en Vancouver en Ciencias Políticas, con especialidad en conflictos sociales.

¿Cuál es tu opinión de las candidaturas presidenciales?

En campaña siempre nos centramos en las personas. Una persona interesante para la próxima elección es quien tenga una propuesta de modelo económico y político, el cual, no tenemos ninguno, para ser realista. No se ha visualizado opciones, ni siquiera es parte de debate. Ni siquiera a nivel nacional debatimos opciones de desarrollo más allá de las figuras del fujimorismo, PPK, o el partido que sea. No debatimos el problema de las regiones que están todas desarticuladas, por ejemplo.

¿Cuál debe ser desde tu punto de vista el perfil del candidato presidencial ideal para el país?

Como estoy chibola quiero a alguien que me dé esperanza, no alguien que me diga cuántas carreteras se va hacer o cuántos programas sociales... Hay barreas sociales que no se disuelven construyendo una carretera, ese tipo de cosas necesitan resolverse con un cambio de mentalidad.

¿Cómo ves la inseguridad ciudadana en el país?

Mal, hace tiempo me robaron... No conozco a nadie que no le hayan robado... La prevención pasa por generar oportunidades para la juventud y no caer en la delincuencia.

En el camino te has encontrado con algunas Zaraí (otros casos de reconocimiento paternal)?

Me he encontrado con varias Zaraí chibolitas, te lo juro (sonrisas), el norte es cuna de irresponsables. Sí hay muchísimos casos, cuando converso de eso con las personas siento que nos conectamos mucho.

¿Por quién votaste en las elecciones presidenciales pasadas? ¿Keiko o Humala?

Nada. Probablemente lo vicié.

¿Y en las elecciones del 2016 por qué candidato votarías?

No sé quiénes oficialmente son candidatos...

Van Alan, Keiko...

No me gusta ninguno.

¿Toledo, tu papá?

¡No me gusta ninguno!

