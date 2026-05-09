Un avance clave en la atención de recién nacidos en estado crítico se concreta en el norte del país. La Clínica Auna Chiclayo puso en operación la primera Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal) privada de la macrorregión, con capacidad para atender entre 50 y 70 bebés críticos al año, evitando traslados de alto riesgo hacia otras ciudades.

La nueva infraestructura cobra relevancia frente a una demanda en crecimiento: desde 2021, la clínica registra un aumento sostenido de más del 10 % anual en nacimientos, y proyecta alcanzar alrededor de 600 partos al cierre de 2026. De ese total, se estima que entre el 8 % y el 12 % de los recién nacidos requerirá atención especializada inmediata, lo que evidencia la necesidad de contar con este tipo de servicios en la región.

Hasta ahora, la ausencia de UCI neonatales privadas en el norte obligaba a trasladar a los pacientes más vulnerables, incrementando los riesgos clínicos en las primeras horas de vida. Con esta unidad, los recién nacidos podrán ser atendidos de forma oportuna y continua en Lambayeque.

“El desarrollo de esta unidad forma parte de una decisión estratégica de Auna para fortalecer progresivamente la oferta de servicios de alta complejidad en el norte del país y responder a necesidades reales de la población”, indicó Arnold Suárez, Gerente de Red Prestacional Auna Norte.

La UCI Neonatal cuenta con 238 metros cuadrados de infraestructura especializada, que incluye 4 unidades de cuidados intensivos completamente equipadas, 1 área de aislamiento para casos infecciosos y un espacio de alojamiento conjunto con capacidad para hasta 12 recién nacidos sanos, además de un área dedicada a la lactancia materna.

“Buscamos contribuir con el acceso a la salud en Latinoamérica. Nuestro modelo de atención está centrado en la persona, ofreciendo excelencia asistencial respaldada por un equipo médico altamente calificado. Implementar una UCI Neonatal en Chiclayo responde a nuestra visión de largo plazo para la región norte del Perú”, indicó Suárez. “Queremos asegurar una atención oportuna, segura y continua para los pacientes desde el primer momento de vida”.