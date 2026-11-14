Eliminar el aceite, la palta y los frutos secos suele ser una de las primeras decisiones tras recibir un diagnóstico de hígado graso. Sin embargo, restringir las grasas de la alimentación no resuelve el problema.

Hoy sabemos que esta enfermedad está estrechamente relacionada con alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa abdominal.

La evidencia científica recomienda eliminar las bebidas azucaradas y reducir el consumo de ultraprocesados. También priorizar las menestras, verduras, pescado y fuentes de grasas saludables, además de combinar las caminatas con ejercicios de fuerza.

Si tienes sobrepeso, perder al menos un 5 % del peso corporal puede reducir la grasa acumulada en el hígado. Una pérdida mayor puede contribuir a mejorar la inflamación y la fibrosis.

Los productos y brebajes que prometen «limpiar el hígado» no resuelven esta condición. El tratamiento requiere mejorar la salud metabólica mediante cambios sostenidos en la alimentación y la actividad física, no someterse a dietas restrictivas.