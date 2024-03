El riñón es un órgano esencial para la vida y cumple varias funciones. La más relevante tiene que ver con tomar de la circulación sanguínea aquellos componentes tanto nutrientes como deshechos cuyo exceso afectan negativamente al cuerpo y esto lo traslada a través del agua (que luego será orina).

Hay aspectos de la dieta que se deben cuidar para no sobreexigir el trabajo renal y favorecer su buen funcionamiento. Lo primero es abastecernos de agua en cantidad adecuada, ni mucho ni poco. La mejor manera de asegurarse es observando el color de la orina, debe ser ligera, turbia (no transparente, no concentrada).

Lo segundo, controlar la cantidad de sal o sodio. Para ello, no exagerar en la sal que se echa a la olla y controlar condimentos altos en sodio. También limitar alimentos procesados con sello alto en sodio y evitar añadir más sal al plato servido.Finalmente, procura que tu alimentación, en su mayoría, sea de alimentos naturales y libres de aditivos.