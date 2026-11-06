El plátano, el mango y las uvas suelen generar dudas por su contenido de azúcar, pero eso no significa que deban excluirse de la alimentación. Estas frutas aportan nutrientes que benefician al organismo y pueden formar parte de una dieta equilibrada.

Es cierto que las frutas contienen azúcares naturales, principalmente fructosa, glucosa y sacarosa. Sin embargo, comer una naranja no equivale a beber una gaseosa, aunque ambas aporten azúcar.

La fruta entera contiene agua, fibra, vitaminas y otros compuestos beneficiosos. Además, su estructura hace que el azúcar se absorba de manera diferente y favorece la sensación de saciedad

En el caso de los jugos, aunque sean naturales y no tengan azúcar añadida, al exprimir varias frutas podemos consumir rápidamente más azúcar y menos fibra que al comerlas enteras.

Incluso las personas con diabetes pueden incluir frutas en su alimentación, teniendo en cuenta las porciones y la respuesta de su glucosa. En cambio, se recomienda evitar los jugos de fruta.