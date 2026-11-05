Las lentejas aportan proteínas vegetales, aunque su composición es distinta a la de la carne. Las proteínas están formadas por aminoácidos y nueve de ellos debemos obtenerlos de los alimentos. La carne, el huevo y los lácteos suelen aportar estos aminoácidos en proporciones adecuadas y son fáciles de digerir.

En cambio, algunas proteínas vegetales contienen menores cantidades de ciertos aminoácidos esenciales o el organismo las aprovecha en menor proporción.

Esto no significa que sean de menor calidad nutricional. Por ejemplo, las lentejas son relativamente pobres en metionina, mientras que el arroz aporta una mayor proporción de este aminoácido. Por eso, ambos alimentos se complementan y ofrecen un perfil de aminoácidos más equilibrado.

Una taza de lentejas aporta menos proteína que un filete de carne. Sin embargo, puedes cubrir tus necesidades combinando alimentos. La quinua, por ejemplo, contiene los nueve aminoácidos esenciales.