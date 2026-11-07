Una despensa bien organizada puede resolver más de una comida saludable sin gastar demasiado. Empieza por las menestras, como lentejas, garbanzos o frejoles. Son económicas, aportan proteína vegetal, fibra y minerales. Puedes comprarlas secas o cocidas en conserva.
Ten también avena, arroz y fideos, preferiblemente integrales cuando sea posible. Son versátiles y permiten preparar comidas en pocos minutos.
Las conservas de pescado, como sardinas, atún o caballa, aportan proteínas y omega-3. Los frutos secos y las semillas ofrecen grasas insaturadas y complementan desayunos y ensaladas.
Añade aceite de oliva o vegetal, tomate en conserva y especias para dar sabor sin depender de salsas comerciales. Al combinar alimentos como menestras, cereales y conservas de pescado, es posible preparar comidas nutritivas, variadas y asequibles sin necesidad de comprar muchos productos.