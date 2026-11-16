Las máquinas del gimnasio pueden indicar que tienes demasiada grasa o poca masa muscular. Antes de preocuparte por esos resultados, hay algo que debes saber.

Estos equipos utilizan un método llamado bioimpedancia, que hace pasar una corriente eléctrica muy débil por el cuerpo para estimar la cantidad de grasa, músculo y agua.

Son útiles para hacer seguimiento, pero sus resultados no son exactos. La hidratación, haber comido, entrenado recientemente o incluso el ciclo menstrual pueden modificar las cifras.

Por eso, no debes interpretar pequeños cambios como si representaran pérdidas reales de grasa o ganancias de músculo.

Procura medirte siempre en condiciones similares, preferiblemente antes de entrenar, y utilizar el mismo equipo. No te quedes únicamente con un porcentaje. Considera también la medida de tu cintura, tu fuerza y tu evolución física. Si necesitas una evaluación más precisa, consulta con tu nutricionista.