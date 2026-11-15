Puedes tener un peso normal y, aun así, acumular grasa abdominal que aumente tu riesgo de desarrollar diabetes, hígado graso y enfermedades cardiovasculares.

La ciencia presta cada vez más atención al perímetro de cintura, porque el peso y la talla no permiten identificar dónde se acumula la grasa.

Una recomendación práctica para evaluar esta medida es que sea menor que la mitad de tu estatura.

Por ejemplo, si mides 1,60 metros, procura que tu cintura mida menos de 80 centímetros. Si mides 1,70 metros, menos de 85 centímetros.

Para medirla, coloca la cinta entre la última costilla y la parte superior de la cadera, sin apretar ni meter el abdomen.

No te fijes únicamente en la balanza. También vigila tu cintura, presión arterial, glucosa y colesterol. Una cintura elevada no significa necesariamente que tengas una enfermedad, pero sí merece una evaluación.