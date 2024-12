¡Sobrino! Las plataformas digitales están subiendo precios por el IGV debido a la famosa “tasa Netflix”, que ya se ha comenzado a cobrar. Esto afecta a los servicios que no tienen sede en Perú, como Netflix, Spotify y otros. En resumen, tus series, películas y otros contenidos que miras en línea te costarán más.

Ante el mayor gasto que ha venido enfrentando nuestro país, el Gobierno espera que esta medida nos permita tener más plata. Aunque es un primer paso para aumentar la recaudación, no es suficiente. Lo que realmente necesitamos es fijarnos bien en en qué estamos gastando y si realmente estamos aprovechando bien ese dinero.

Reflexiones aparte, es un buen momento para revisar tus suscripciones y que este cobro adicional no afecte tu bolsillo. Si hay alguna que no uses, ¡dile adiós! Si tienes varias, puedes compartir cuentas con tu familia o alternar plataformas. Y si encuentras algo gratis, ¡mejor todavía! No dejes de disfrutar de tus maratones sin que el bolsillo se resienta. ¡Pasa la voz, sobrino!

