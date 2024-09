Encontrar la fórmula para perder peso de forma rápida, segura y sostenible en el tiempo suele acompañarse por trucos cada vez más populares, pero ¿habrá alguno que dé resultados y que los nutricionistas avalemos?

Analicemos uno de los consejos más comunes, “beber agua con zumo de limón en ayunas, quema la grasa”. Si bien cuando añades limón a un plato puede “cortar” la grasa, eso no ocurre al interior del cuerpo y menos con la grasa acumulada. Sin embargo, tiene otros beneficios, por un lado, inicias el día hidratado y, además, protegido gracias a los antioxidantes del limón.

Otra recomendación frecuente es “beber mucha agua y constantemente, adelgaza”. Esto sí puede llevarte a una pérdida de peso, no por acción del agua en sí misma, sino porque al sentir llenura se evita el picoteo y, por lo tanto, se come menos. No obstante, no es una buena práctica. La sobrehidratación puede afectar la salud cardiaca.

Para perder peso no necesitas trucos, sólo balance en tu dieta y criterio.

