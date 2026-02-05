La microbiota intestinal es el conjunto de billones de microorganismos (bacterias, virus, hongos y arqueas) que habitan principalmente en nuestro colon. Este ecosistema dinámico se considera hoy un “órgano adquirido”, ya que cumple funciones vitales para nuestra salud y desempeño físico.Empieza a formarse al nacer y se va moldeando con el paso del tiempo por factores como la dieta, el entorno, los medicamentos (especialmente antibióticos), el estrés y el ejercicio.

Estudios recientes han demostrado que la microbiota intestinal también modula procesos clave para el rendimiento deportivo, tales como:

1. Producción de energía

Algunas bacterias fermentan la fibra dietética y generan ácidos grasos de cadena corta como el butirato, propionato y acetato.Estos compuestos nutren las células del intestino, mejoran la absorción de nutrientes y contribuyen a generar energía.

2. Inflamación y recuperación muscularUna microbiota equilibrada ayuda a reducir la inflamación sistémica, regulando el sistema inmune.Se ha visto que deportistas con menor diversidad bacteriana presentan más lesiones, fatiga crónica o mayor inflamación post-ejercicio.

3. Eje intestino-cerebro y salud mental

La microbiota produce neurotransmisores como serotonina y GABA, que impactan el estado de ánimo, la concentración y el control del estrés precompetencia.

También regula la calidad del sueño, factor esencial para la recuperación física.

Alimentos que favorecen una microbiota saludable:

Prebióticos. Fibra soluble presente en la avena integral, ajo, cebolla, alcachofa.

Probióticos. Presentes en el kimchi, kéfir, miso, chucrut, kombucha.

Polifenoles. Antioxidantes en frutas rojas, té verde, cacao, cúrcuma.

Recomendaciones para deportistas

Incluye variedad vegetal en tu dieta diaria

Hidrátate adecuadamente y evita el uso innecesario de antiinflamatorios.

Mantén una rutina regular de ejercicio y descanso.

La microbiota intestinal representa una nueva frontera en la nutrición deportiva. Alimentar a tus bacterias es también alimentar tu energía, inmunidad y recuperación.

