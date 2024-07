Me escribe mi sobrina Lorely desde nuestra selva, preocupada porque no encuentra los medicamentos más básicos en la farmacia del centro de salud donde se atiende. Una situación que viene siendo un problema en todo el país, pero es más fuerte para mis amigos charapas. En la macro región selva, el 69% de establecimientos no tiene el stock considerado aceptable de medicamentos esenciales.

Se supone que estamos todos asegurados, pero cuando toca atendernos, o hay un colón o no tienen las medicinas que nos recetan. Por eso, muchos van directo a la farmacia y ponen directamente de su bolsillo para conseguir medicina. Cada peruano gasta 444 soles al año, en promedio, en temas de salud. Esto es aún peor en regiones como Ica, Lima y Lambayeque. ¡Cómo si la plata sobrara!

Por si fuera poco, el medicamento que más se viene reportando como escaso es el sulfato ferroso, clave para combatir la anemia. ¡No se pasen! Tanto Cenares como Ceabe, ambos encargados de las compras en Minsa y Essalud, nos deben muchas explicaciones.

