Sobrino, el verdadero termómetro del futuro del país está en los colegios y la verdad es que estamos en rojo.

Nuestros estudiantes tienen un retraso de cuatro años si los comparamos con los de países más desarrollados. En casa, los números asustan: en regiones como Loreto, solo el 1.4 % de los chicos de secundaria domina las matemáticas, o sea, que saben resolver los ejercicios de su grado, y apenas el 4.4 % entiende lo que lee.

Pero no todo es queja. Un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y REDES nos muestra que hay una posibilidad real al mirar qué hacen los mejores colegios públicos de cada región para replicarlo en todos. Si lo hicieran, Tacna podría saltar de tener un 31 % a un 59 % de alumnos que entienden lo que leen.

La chamba es clara: apoyar a los colegios que están en la lona para que alcancen a los mejores de su región. Si no invertimos en la educación de nuestros chicos, después no nos quejemos de que el país no avanza.

