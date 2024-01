¡Habla sobrino! Recién empezó el año y ya estoy renegando. Según información del MEF, en 2023 no se usaron más de 15 mil millones de soles destinados a obras públicas. Y solo me refiero a la plata que no se ha usado. ¡Ni siquiera estoy hablando de lo que se ha usado mal!

Destaco que en 2023 se quedó sin uso menos plata que en 2022, a pesar de que fue un año de nuevas autoridades regionales y locales. Pero no es gran consuelo. Toda esa platita sin usar es más o menos todo el presupuesto que se destinó a nuestra seguridad. Y, no sé tú, pero yo muy seguro no me siento.

Los que menos ejecutaron fueron los municipios, que usaron el 63.5% de lo que tenían. En el caso de las regiones, los gobiernos regionales más flojitos en ejecución han sido Áncash, Callao y Lambayeque. ¡Atento sobrino! A mantenernos vigilantes este año, que no quiero escucharte en las próximas elecciones una barbaridad como “roba pero hace obra”. ¡No más!