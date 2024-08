Hace mucho que no se vivía la emoción de ver jugar a nuestra selección peruana de vóley. Esta semana se volvió a experimentar esa euforia. El mundial de Vóley sub-17 que se viene desarrollando en la capital nos recordó aquellas épocas doradas cuando la hinchada peruana vibraba con cada saque y mate de Gaby Pérez del Solar, Natalia Málaga, Rosa García, Cecilia Tait, Cenaida Uribe, Gina Torrealba, Deniss Fajardo, entre otras, más conocidas como las matadoras. La fiebre volvió el 2012 con las “matadorcitas”. Ángela Leyva, Rosa Valiente y Maguilaura Frías fueron algunas figuras que resaltaron. Ahora, la selección sub-17 nos devuelve la ilusión y, sobre todo, la esperanza de que el vóley peruano volverá a brillar. Si bien esta selección de menores no alcanzó cupo para la final, no hay nada que reprocharles, su buen desempeño se notó en la cancha. Ahora que están próximas las fechas de las eliminatorias al mundial de fútbol, toca mirar más allá, y reconocer que hay otros deportes en donde nos va mucho mejor y que también requieren del apoyo económico.