En este país, es posible perder la vida por un celular. En lo que va de este año, al día se roban 4 mil celulares, según información del Osiptel, y la Policía investiga 87 muertes a causa del hurto de estos equipos móviles. Esta situación demuestra que el programa de bloqueo de equipos móviles robados, alterados o no registrados en la lista de equipos válidos (lista blanca) como medida para contribuir a desincentivar el robo de celulares y la comercialización ilegal de estos equipos, no ha tenido mayor efecto. Esta medida no es de este gobierno, se planteó el año 2017, durante la gestión de Carlos Basombrío en el Ministerio del Interior, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Perú. Si bien en esa época se reportaban 6 mil robos de celulares al día, ocho años después la cifra ha disminuido en 2 mil. Algo es algo, dirán algunos. Pero para quienes han perdido a un familiar porque un delincuente le disparó para arrebatarle su equipo móvil, la cifra es insuficiente. Se requiere no solo trabajo de la Policía, los ciudadanos también deben colaborar en no adquirir equipos de dudosa procedencia.