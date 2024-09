Lo que está sucediendo en Bolivia, que atraviesa una terrible crisis económica, ya le pasa la factura al Perú. De hecho, muchos bolivianos cruzan la frontera en busca de dólares y otros lo hacen para trabajar. El boliviano, la moneda del país altiplánico, cada día vale menos y no hay dólares para la importación de productos. Y todo por las medidas populistas implementadas por el gobierno de Evo Morales que nacionalizó los yacimientos de gas natural y aplicó altos subsidios. Luego de esta bonanza, se ha reducido la extracción de gas y escasean este y otros combustibles. Todo esto ha hecho que Bolivia no sea un país atractivo para las inversiones y, si esto no cambia, hay quienes vaticinan que un millón de bolivianos podrían emigrar a Perú en los próximos años. Ante este panorama, ¿qué va hacer el gobierno peruano? Además, ya hay en territorio peruano cerca de dos millones de venezolanos que llegaron escapando del chavismo.