El pasado jueves, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) confirmó que el Niño Global ya se encuentra en curso e impactará en todo el mundo con sequías y lluvias intensas, que se irán manifestando de forma progresiva hasta diciembre. El Perú no será ajeno a esta realidad, considerando que acá se sumará El Niño Costero. En esta situación, cae bien la frase “guerra avisada no mata gente”. El gobierno de Dina Boluarte está con el tiempo justo para trabajar en obras de prevención. El escenario no es muy alentador, pues el 60 % de municipios de Lima que recibieron presupuestos para ejecutar obras de prevención no han hecho nada, según informó la Defensoría. Se debería sancionar drásticamente a las autoridades que no cumplen con realizar los trabajos de prevención. No es posible que miles de peruanos tengan que padecer año a año, y algunos incluso perder la vida, a causa de los golpes de la naturaleza. Basta de alcaldes y gobernadores ineptos. Se necesita poner manos a la obra.