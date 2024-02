Si no se adoptan medidas urgentes, tanto desde el sector Salud como en casa, para el bienestar de nuestras familias, los peruanos la vamos a pasar muy mal con el dengue, que ya toca nuestras puertas debido al intenso calor que nos agobia. El problema no está solo en Tumbes, Piura, Lambayeque, Ica o San Martín. También es una amenaza en Lima, especialmente en las zonas populosas donde el agua se acumula y permite la aparición del zancudo trasmisor de esta enfermedad que en caso extremo puede ocasionar la muerte del afectado. Cuidemos especialmente a los niños, que de por sí ya están siendo amenazados por un rebrote de sarampión si es que no cuentan con sus vacunas completas. Se vienen semanas complicadas y es bueno recordar que ante los problemas que se puedan presentar, siempre debemos recurrir a los profesionales de la salud para no complicar más las cosas. La automedicación o “los consejos de la comadre” no sirven cuando el bienestar de las personas está en juego.