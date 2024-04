El acoso en el transporte público es un tema serio, pero que lamentablemente no se ha podido manejar adecuadamente para reducir su incidencia. Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso en el transporte público. Es de aplaudir las iniciativas planteadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para frenar esta problemática, en especial en el servicio del Metropolitano. Sin embargo, separar la cola de hombres y mujeres o plantear buses solo para ellas no son soluciones viables a largo plazo. Si bien el acoso sexual en el transporte público se castiga con 2 a 15 años de cárcel, esto no se ve reflejado en la realidad. ¿Cuántas sentencias efectivas hay en estos casos?, ¿cuántos varones están cumpliendo prisión efectiva por este delito? Es preciso materializar las sanciones contra los acosadores, solo así tal vez dejen de cometer estos actos repudiables en contra de las mujeres.