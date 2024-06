Lamentables los comentarios del ministro de Educación, Morgan Quero, de calificar como posible “práctica cultural” los 524 casos de violación a escolares de la comunidad Awajún, en la región amazónica, cometidos por docentes entre el 2010 y los primeros cinco meses del 2024. La ola de críticas y el repudio no se hicieron esperar. Incluso, muchos exigen la renuncia inmediata de Quero. No hay que olvidar que el abuso sexual es un delito, y en el caso que la víctima sea un menor de edad, se castiga con cadena perpetua. Ante esto, el Ministerio de Educación (Minedu), a través de un comunicado, trató de corregir tremendo error del titular del Minedu afirmando que hubo una “tergiversación” en sus declaraciones. Lo propio hizo Quero a través de un video. Sin embargo, no estaría de más que el ministro pida las disculpas del caso a una comunidad que tuvo que alzar su voz para que las autoridades competentes pongan atención a su denuncia y se haga justicia con estas niñas, castigando con todo el peso de la ley a los violadores.