Es casi imposible que con una medida que en su momento no mostró buenos resultados, ahora se pretenda conseguir una solución contra la criminalidad. Nos referimos al estado de emergencia, esa herramienta que durante el gobierno de Dina Boluarte no sirvió de nada. ¿Qué espera alcanzar el presidente José Jerí anunciado que se implementará en los próximos días?, ¿qué resultados piensa obtener? Los delincuentes se ríen de los estados de emergencia. Lo único que permiten es que los alcaldes tengan más facilidad para gastar el presupuesto sin necesidad de ejecutar licitaciones como manda la ley; en cristiano, que pueden elegir a dedo a quién “mejor les convenga”, echo que sin duda se presta para actos de corrupción. Por ello, tal vez, los más felices con las declaratorias de estado de emergencia son los alcaldes y los gobernadores regionales. Pero los emprendedores, dueños de bodegas, restaurantes, hoteles y agencias de turismo no lo ven favorable, pues reduce notablemente sus ingresos económicos. Mejor piense en otra cosa, señor presidente.