Hoy se celebra el Día de la Canción Criolla, para quienes aman lo nuestro; pero también muchos se pondrán su disfraz más creativo y celebrarán Halloween. En ambos casos, es importante tomar las medidas de seguridad para que estos festejos no terminen en una mala experiencia. La Policía estará atenta en esta fecha para evitar hechos delictivos; sin embargo, no está de más verificar que la celebración a la que vaya a asistir cuente con los permisos municipales correspondientes y tenga la autorización respectiva. En cuanto a los disfraces, asegúrese de que estos hayan sido elaborados con material de calidad y en caso opte por maquillarse, que los productos sean originales para no dañar su piel. Días previos, la Policía y la Municipalidad de Lima ha realizado una serie de operativos en Mesa Redonda y el Mercado Central para incautar golosinas adulteradas que podrían ser un peligro para la salud pública, así como maquillaje bamba y disfraces elaborados con material de dudosa procedencia. Recuerde que lo barato sale caro y es mejor celebrar con toda seguridad.