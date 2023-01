Luego del jalón de orejas que recibieron de parte de la opinión pública, por haber enviado al archivo el caso del parlamentario Freddy Díaz, acusado de violación, los padres de la patria recularon en su cuestionado accionar y reconsideraron su votación, y ayer aprobaron inhabilitar de la función pública por 10 años al congresista Díaz, acusado de haber ingerido licor en las instalaciones del Palacio Legislativo y abusar sexualmente de una trabajadora en su despacho. Dicen que errar es humano, pero nuestro Parlamento, tan desacreditado, ya se pasa. No puede cometer tremendo error y tapar lo que a todas luces es un delito. Sin bien la sanción penal por la denuncia de violación llegará por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, la condena a este hecho despreciable también debe darse en el plano político. No queremos más “otorongo no come otorongo”. Exigimos mano dura contra los violadores, vengan de donde vengan.