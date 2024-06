Hoy es el primer partido amistoso, de los dos programados antes de la Copa América, que afrontará la selección peruana de fútbol. La última prueba de Jorge Fossati antes de debutar contra Ricardo Gareca al mando del equipo de Chile. Lo que hoy pase en el estadio Monumental nos dará algunas luces de lo que podría ser la oncena peruana en este torneo. Valgan verdades, no hay mucho de donde escoger. El “Nono” tendrá que mover bien sus fichas para definir con quiénes se quedará para ir a la justa continental. El encuentro servirá como termómetro para medir a la Bicolor. Paraguay es un rival de nivel que ayudará a poner a punto a la Blanquirroja, que aún no se ha mostrado al 100 %. Hoy los muchachos tienen la oportunidad de sudar la camiseta y renovar la ilusión no solo de la hinchada, sino también de los emprendedores que ven en la selección una opción de negocio para incrementar sus ventas. La Bicolor no solo mueve masas, también mueve la economía. Si gana Perú, ganamos todos.