¡Hola, sobrino! Me datearon que mis sobrinitos de 4.º de primaria han mejorado en matemáticas, pero en comprensión lectora seguimos estancados. Ojo, hay señales de avance, pero todavía no podemos celebrar. Mejorar un poquito no basta cuando el camino es largo y está lleno de baches.

Lo bueno es que Tacna, Moquegua y Arequipa siguen liderando el ranking educativo, y que regiones como Loreto y Ucayali han pegado un salto positivo. Pero no todo es alegría. El 40 % de los directores dice que les faltan recursos para mejorar sus coles, y en zonas rurales los profes cambian a cada rato. Para colmo, la mayoría sigue enseñando como en los 80: solo a memorizar y repetir. ¡Así los alumnos no aprenden!

¿Queremos que los chicos aprendan de verdad? Entonces toca cambiar el chip: invertir en condiciones dignas, capacitar mejor a los profes y dejar de improvisar con la educación. Porque si no cambiamos el cómo se enseña y el dónde se aprende, los logros seguirán siendo promesas y nunca se volverán una realidad.

