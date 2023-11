La situación política, la crisis económica y la inseguridad social que vivimos son motivos suficientes para pensar en tener hijos o no, así lo demuestran las cifras del Recién Nacido del Ministerio de Salud. Según esta data, de enero a octubre de este año se ha registrado 346,361 nacimientos en el país, una cifra mucho menor que la reportada en el mismo periodo en el 2022, donde hubo 397,227 nacimientos. Sacando la calculadora, este año se han registrado 50,866 menos alumbramientos. No es poca cosa. Según los especialistas, además de todo lo mencionado al inicio de esta columna, los efectos de la postpandemia, así como la planificación familiar, son algunas causas que hacen que se piense dos veces en tener hijos. No creemos que lleguemos a vivir lo de Europa, China o Japón, donde la tasa de natalidad es tan baja que hasta brindan incentivos económicos a los ciudadanos para tener bebés. Pero es importante analizar esta data, pues nuestro sistema de pensiones depende de los aportes de la población joven. Si esta se reduce, afectaría directamente a la población longeva.