Que el ambiente futbolero no nos distraiga de los temas relevantes para el país, y que no son pocos. En primer lugar, la lucha contra la inseguridad. No basta con realizar megaoperativos y lograr numerosas capturas, también se requiere que jueces y fiscales actúen en pared con la Policía Nacional y apliquen las detenciones respectivas y que las investigaciones no se dilaten para que estos delincuentes no sean liberados y sigan con sus fechorías. En segundo lugar, están las bajas temperaturas que ocasionan un aumento significativo en las emergencias de los hospitales por infecciones respiratorias agudas (IRAs), frente a eso, ¿cómo va el tema de la vacunación contra la influenza?, ¿los hospitales cuentan con las medicinas y los equipos suficientes para atender la alta demanda? Por último, y no por ello menos importante, ¿cómo se desarrolla el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China? Estar atentos a que se concreten acuerdos comerciales que favorezcan a nuestro país. Que valga la pena inversión de más de medio millón de soles que se ha hecho en este viaje, porque ese dinero sale del bolsillo de los peruanos.