Los crímenes y atentados a causa de las extorsiones son pan de cada día. Ayer, nuevamente un grupo de delincuentes atacó a balazos un bus de la Empresa de Transportes Urbanos los Chinos S.A. (Etuchisa), conocida popularmente como “El Chino”, sin importar que la unidad iba con pasajeros. Por suerte, no hubo heridos ni víctimas que lamentar. Pero esta acción nos demuestra que el hampa viene ganando terreno en el país a vista y paciencia de nuestras autoridades, quienes no hacen nada para frenar la delincuencia y a los extorsionadores. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno de Dina Boluarte haga algo real y concreto que ponga fin a los delincuentes? Los peruanos estamos hartos de vivir con miedo, de salir de nuestra casa y no podemos volver más porque un ladrón se nos cruzó en el camino y nos quitó la vida para robarnos el celular; de no poder emprender un negocio propio porque mafias organizadas amenazan con matarnos si no pagamos un cupo. ¿Hasta cuándo seguiremos así?