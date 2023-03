¿Se acuerdan de Evangelina Chamorro Díaz, la mujer que emergió del barro en un deslave en Punta Hermosa causando el asombro mundial? Parecía una película de terror, pero no; era la pura realidad pintada de lodo. Dicha situación ocurrió el 15 de marzo de 2017, o sea hace exactamente 6 años. La moraleja es que no hemos aprendido la lección porque poco o nada hemos hecho a nivel de prevención para honrar la valentía de Evangelina, no solo en ese balneario sino en todo el país. El huaico de la víspera ha recorrido el mismo camino de aquella vez e inexorablemente tenía que llevarse por delante lo que encontraba a su paso. La naturaleza ciertamente es incontrolable, no obstante, sí conocemos que las lluvias arrecian en estos meses, ahora atizadas por los coletazos del ciclón “Yaku”, y algún nivel de previsión y preparación debe imponerse vía las autoridades para amenguar la eventual tragedia. Repetimos: no aprendemos la lección.