Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Johnny, de 38 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora Moro, estoy cautivado con una linda tarapotina que conocí hace poco. Su nombre de Marcela y, además de bella, es inteligente, ocurrente y muy trabajadora, pero hay algo que no me termina de convencer para que iniciemos una relación: tiene muy malgenio. Incluso, cuando se enoja me asusta porque tiene una mirada muy fuerte y suelta unas frases muy hirientes.

Por lo general, yo no complico la vida, a todo le encuentro solución o siempre trato de ver el lado bueno de las cosas, pero con Marce no ocurre eso. Ella reniega por absolutamente todo, la he visto reaccionar mal ante situaciones cotidianas, pero hace mucho tiempo que una mujer no me gustaba tanto y esa es la razón por la que la soporto. Tengo la esperanza que en algún momento intente controlar sus emociones.

Señora Moro, a mí me agradan las personas tolerantes, que no se sulfuran con facilidad y que enfrentan las diferencias con tranquilidad. Yo no soy enojón y tampoco me gusta estar en momentos tensos, procuro evitarlos salvo que sean inevitables. Ya he intentado en varias ocasiones conversar con Marcela sobre este tema, pero casi siempre terminamos discutiendo.

No me gustaría entrar en una relación que afecte mi estabilidad emocional. Tengo miedo, pero también se me hace difícil dejar de lado esta conexión que no sentía hace mucho. ¿Qué me aconseja? Quedo atento a su respuesta.

CONSEJO

Estimado Johhny, en principio, debes saber que para iniciar una relación es crucial que te sientas cómodo con esa persona, de lo contrario, ya vas por mal camino. Te aconsejo que hables nuevamente con Marcela y expreses lo que piensas. Si ella nuevamente toma las cosas a mal, entonces, definitivamente no es para ti. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe