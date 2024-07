¡Habla, sobrino! En estas semanas se ha estado hablando mucho sobre los jóvenes, que no ven un futuro por aquí. Resulta que 6 de cada 10 quieren irse del país y la mayoría, para no volver. ¡Recontra palta!

Pero lo que más me paltea es que viene creciendo el número de sobrinos entre 15 y 29 años que ni estudia, ni trabaja: los famosos “nini”. Actualmente, hablamos de 1.5 millones de jóvenes en esa situación. De ellos, 8 de cada 10 no solo no estudia ni trabaja, sino que tampoco está en búsqueda activa de empleo.

Quizás crees que son vagos, pero hay que ver más allá, sobrino. La gran mayoría de “nini” son mujeres y muchas de ellas no puede salir de casa porque están obligadas a dedicarse a labores domésticas. También lo cierto es que la calle se ha puesto más brava, y más para los jóvenes. Hay que chambear duro para mantener a los chicos estudiando y, cuando ya no lo hagan, facilitar que tengan buena chamba. Sin ellos, no hay futuro.

