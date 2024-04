Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rolando, de 39 años, que vive en Ventanilla:

Estimada doctora, mi vida se ha convertido en un calvario. No pensé que mi calvicie me podría afectar mucho y no solo por una cuestión estética. El tema va más allá porque esta nueva característica de mi apariencia ha ocasionado que ya no le resulte atractivo a mi pareja, Marta, y no sabe como me duele todo esto.

Recuerdo que en la universidad presumía de mi larga caballera, así como de mi potente voz con la cual ofrecí pequeños conciertos de rock en varios puntos de la capital. Hoy sigo cantando, pero no me siento igual.

A medida que fui perdiendo el cabello empezaron las bromas de algunos familiares y amigos, pero todo agarró más fuerza cuando mi pareja encontró una foto entre mis cosas, donde yo aparecía rockeando y con una melena larga y frondosa.

La imagen causó gracia a mis cuñados y esposa, pero lo que más me dolió fue escuchar a mi mujer decir: “por ese hombre babeada, el Rolo de ahora es buena gente”. Las palabras de Marta ahora cobran sentido. Ella ya no quiere tener intimidad conmigo y siempre me pide que me someta a alguna intervención para recuperar mi pelo, pero he averiguado y son caras y dolorosas. Siento que mi autoestima está por los suelos. ¿Qué me aconseja, doctora? No quisiera perder a mi esposa.

CONSEJO

Querido Rolando, es normal que a veces cueste aceptar cambios drásticos, pero es cuestión de tiempo para aceptarlos. No puedes perder el control. Por otro lado, debes hablar seriamente con tu pareja y expresarle el daño que te causan sus burlas. Si te sigue presionando por mejorar tu apariencia, piensa bien si deseas seguir a su lado. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe