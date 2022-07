Jefferson Farfán no juega desde el 28 de diciembre del 2021 (segunda final ante Sporting Cristal) debido a que aún está en proceso de recuperación en su rodilla. El futbolista manifestó, hace algunos días, que siente dolor al subir las escaleras y esa declaración generó preocupación a los hinchas de Alianza Lima.

En ese sentido, el gerente deportivo blanquiazul, José Bellina, mencionó que el club estaba al tanto de la salud del futbolista cuando se cerró el acuerdo. “Al momento de contratar a Farfán, él y su entorno fueron muy transparentes al indicarnos que no estaba al 100 % de su condición física ya había tenido problemas de lesiones. No hubo una evaluación del departamento médico de Alianza, pero sí teníamos información médica anterior. Creemos que su regreso (inicios del año pasado) fue positivo”, reveló para Radio Ovación.

De la misma manera, el gerente deportivo confía en contar con el delantero para el segundo torneo del año. “Creemos que Farfán va a poder participar en el Clausura, no creemos que pueda ser a la magnitud que nos gustaría, pero sí el objetivo es que pueda estar en algunos partidos, aunque es algo que se va a ver día a día”, mencionó.

“La relación con Jefferson y el club nunca se va a romper, si hay aspectos contractuales que se pueden revisar lo haremos, pero él siempre ha querido dejar un legado en el club. Él quiere apoyar a Alianza y hoy por hoy no hemos pensado que esta relación pueda cortarse de manera contractual”, comunicó.

Jefferson Farfán salió campeón nacional en 2021. | Foto: @LigaFutProf

Alianza Lima se mentaliza en el Clausura

José Bellina también se refirió acerca de los posibles refuerzos para el Clausura y, en ese sentido, mencionó que Alianza Lima le volvió a presentar una oferta a Guerrero. “Nosotros le hemos hecho una propuesta a Paolo, se la acercamos hace una semana y en los últimos días le acercamos una propuesta con algunas modificaciones. Estamos a la espera de que él pueda determinar lo que quiere”, mencionó.

Por otra parte, reveló que hay comunicación con Paolo Hurtado, sin embargo, recalcó no hay firma de por medio. “Hemos estado en contacto. Para nosotros era importante revisar cómo está él físicamente, ha hecho varias evaluaciones médicas con el departamento del club y en base a eso hemos seguido hablando, pero no hay nada acordado con Hurtado. Estamos conversando con él y veremos si se puede dar, pero no hay un acuerdo”, precisó.

Además, resaltó la llegada de Gino Peruzzi. “Es una necesidad que tenemos en el plantel, cuando inicialmente armamos el plantel era sobre un sistema de juego distinto, el que usamos el año pasado, de línea de 3. Hoy con la línea de 4 nos vemos en la necesidad de incorporar a un lateral”, señaló.

“Hemos hecho una revisión médica y hemos tenido también información desde Argentina. Creo que se ha hablado mucho, pero es importante revisar porque el año pasado jugó más de 30 partidos y este año el último encuentro que disputó fue en marzo pero eso responde más a la dinámica del mercado argentino”, declaró sobre el argentino.